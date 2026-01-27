Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеПритязания США на Гренландию
Общество

У бывшего ректора ПсковГУ нашли украшения с 636 бриллиантами

У экс-ректора ПсковГУ Ильиной изъяли драгоценности на 1,12 млн рублей
ПсковГУ/VK

Экспертиза оценила изъятые у бывшего ректора Псковского государственного университета Натальи Ильиной ювелирные украшения и обнаружила в них 800 драгоценных камней, включая 636 бриллиантов. Об этом стало известно из обвинительного заключения, оказавшегося в распоряжении ТАСС.

Рыночная стоимость ювелирных украшений экс-ректора оценивается в 1,12 млн рублей. Также у Ильиной, обвиняемой в хищении средств из бюджета, экспертиза нашла верхнюю одежду на почти 500 тыс. рублей и сумки на 300 тыс. рублей.

До этого сообщалось, что Ильина признала вину по всем 17 эпизодам, включая мошенничество. В заключении говорится, что женщина признала вину по одному эпизоду по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», а также по 16 эпизодам по п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий».

О задержании Ильиной стало известно 8 апреля прошлого года. По версии следствия, экс-ректор оформила трудоустройство в вузе на несуществующего сотрудника, через которого присвоила порядка 10 млн руб.

10 апреля управление МВД России по Псковской области обнародовало фотографии части брендовых вещей и ювелирных украшений, изъятых у Ильиной. На снимках можно увидеть личные вещи ректора, среди которых несколько пар наручных часов, а также ювелирные украшения.

Ранее в Омске огласили приговор по делу о похищенных у сирот миллионах.
 
Теперь вы знаете
Ставка – вдвое выше, чем в банке. Стоит ли нести сбережения в кредитный кооператив?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!