У бывшего ректора ПсковГУ нашли украшения с 636 бриллиантами

Экспертиза оценила изъятые у бывшего ректора Псковского государственного университета Натальи Ильиной ювелирные украшения и обнаружила в них 800 драгоценных камней, включая 636 бриллиантов. Об этом стало известно из обвинительного заключения, оказавшегося в распоряжении ТАСС.

Рыночная стоимость ювелирных украшений экс-ректора оценивается в 1,12 млн рублей. Также у Ильиной, обвиняемой в хищении средств из бюджета, экспертиза нашла верхнюю одежду на почти 500 тыс. рублей и сумки на 300 тыс. рублей.

До этого сообщалось, что Ильина признала вину по всем 17 эпизодам, включая мошенничество. В заключении говорится, что женщина признала вину по одному эпизоду по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», а также по 16 эпизодам по п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий».

О задержании Ильиной стало известно 8 апреля прошлого года. По версии следствия, экс-ректор оформила трудоустройство в вузе на несуществующего сотрудника, через которого присвоила порядка 10 млн руб.

10 апреля управление МВД России по Псковской области обнародовало фотографии части брендовых вещей и ювелирных украшений, изъятых у Ильиной. На снимках можно увидеть личные вещи ректора, среди которых несколько пар наручных часов, а также ювелирные украшения.

Ранее в Омске огласили приговор по делу о похищенных у сирот миллионах.