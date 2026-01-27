Размер шрифта
Модель Тартанова примирилась с возлюбленным, подозреваемым в ее избиении

model_moskva__m/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Модель Анжелика Тартанова не будет оспаривать решение суда о домашнем аресте возлюбленного, который, по версии следствия, жестоко ее избил. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным Telegram-канала, юрист кубанской модели отозвал апелляционную жалобу, которую ранее ее сторона подавала из-за решения суда отправить фигуранта под домашний арест.

«В его заявлении говорится, что произошло это по воле самой пострадавшей», – сообщается в публикации.

Мужчина должен будет оплатить пострадавшей лечение, а также возместить моральный ущерб. Несмотря на примирение, расследование уголовного дела продолжается.

Известно, что женщина не готова говорить о причинах конфликта с мужчиной из-за проблем с памятью – она не помнит тот день.

Модель попала в больницу в ноябре прошлого года, у нее диагностировали черепно-мозговую и другие травмы. Предполагается, что Тартанову избил ее возлюбленный Дмитрий Кузьмин во время конфликта.

В результате пострадавшая осталась почти без половины черепа, ей предстоит длительная реабилитация.

Ранее в Рязанской области поиски пропавшего мужчины закончились арестом его отчима.
 
