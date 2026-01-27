Размер шрифта
Экс-боец ВСУ застрелил четырех полицейских

Бывший военный ВСУ убил четырех полицейских при попытке задержания
Oleh Dubyna/Shutterstock/FOTODOM

Экс-боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) расстрелял полицейских в Черкасской области. Об этом сообщил начальник Черкасского областного управления полиции Олег Гудима на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Это местный житель 55 лет, бывший военнослужащий, который уволен из армии. На каких основаниях, проверяем», — написал он.

Мужчину разыскивали за убийство, он открыл стрельбу во время попытки его задержания. Он лишил жизни четырех полицейских, еще один получил ранение.

Начальник Национальной полиции Украины Иван Выговский на своей странице в Facebook выразил соболезнования семьям погибших сотрудников полиции.

В декабре в селе Кобзарцы Херсонской области сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) и полицейский спецназ застрелили 70-летнего мужчину и его внука, которых пытались насильно мобилизовать. Местный житель вступил в перестрелку с работниками ТЦК. После понесенных потерь украинские силовики вызвали для штурма дома спецназ. В ходе шестичасового боя оба — пенсионер и его внук — погибли.

Ранее в Сумах произошла стрельба по группе детей.
 
