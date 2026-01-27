Размер шрифта
Глава МИД Украины раскрыл детали переговоров с Россией

Глава МИД Украины Сибига: переговоры с Россией очень сложные и фокусированные
Pavlo Bahmut/Global Look Press

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что переговоры с Россией «очень сложные», а дискуссии – «очень фокусированные». Его слова приводит «Европейская правда».

Сибига заявил, что в целом в мирных переговорах есть прогресс, этим и обусловлена трехсторонняя встреча России, Украины и США в Абу-Даби. Он также заметил, что Москву «представляют уже другие люди», которые не читают «псевдоисторических лекций».

В то же время министр подчеркнул, что РФ представляют уже «другие люди», которые не читают «псевдоисторических лекций».

«Переговоры очень сложные. Но мы можем констатировать качественное изменение состава российской делегации. Это другие люди, и там уже не было этих псевдоисторических лекций. Разговоры были очень фокусированные», – заявил он.

Двухдневные трехсторонние переговоры между представителями России, США и Украины в Абу-Даби завершились 24 января. ТАСС сообщил, что на встрече обсуждались вопросы «буферных зон» и «различные механизмы контроля», а также другие пункты возможного мирного соглашения.

Как заявили в Кремле, продолжение трехсторонних контактов России, США и Украины по урегулированию конфликта запланировано на следующую неделю. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, на нынешней стадии переговоров «дружелюбие вряд ли возможно».

Ранее в Раде призвали не ждать завершения конфликта на Украине.
 
