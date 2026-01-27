В Ставрополе в руках у мальчика взорвалась игрушечная граната

В Ставрополе игрушечная граната взорвалась в руках ребенка, он в больнице

Ребенок пострадал от взрыва пиротехнического изделия в виде игрушечной гранаты в Ставрополе, он госпитализирован. Об этом сообщил глава города Иван Ульянченко в своем Telegram-канале.

«Неизвестный предмет, похожий на пластиковую игрушку в виде гранаты, мальчик подобрал на улице, принес ее домой, где и произошел хлопок», — написал он.

Пострадавшего мальчика обследовали врачи. Они приняли решение госпитализировать его в офтальмологическое отделение детской краевой больницы.

Ульянченко обратился к родителям, проживающим в регионе. Он попросил их провести с детьми беседу о безопасности, чтобы рассказать, что поднимать неизвестные предметы с земли нельзя.

В подмосковном Красногорске похожий инцидент произошел 11 ноября. Возвращаясь с тренировки, школьник заметил на земле небольшой сверток — он выглядел как подарочная упаковка с прикрепленной к ней 10-рублевой купюрой. Мальчик попытался поднять находку, и в этот момент сработала спрятанная в ней мина. В результате ребенок получил тяжелые травмы.

Ранее мужчина подорвался на своем участке в Шебекино.