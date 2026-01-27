Размер шрифта
«Приближается»: экс-депутат Рады рассказал, как Зеленский потеряет власть

Килинкаров: США организуют парламентский переворот в Киеве для смены Зеленского
Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

США или Великобритания могут организовать «парламентский переворот» в Киеве с целью отстранения от власти украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом «Газете.Ru» заявил бывший депутат Рады Спиридон Килинкаров.

«Я думаю, это приближается (смена власти на Украине – «Газета.Ru»). Это приближается, конечно. И я думаю, что это приближается не столько пока на улице, сколько внутри парламента. Я думаю, что без парламентского переворота, условно говоря, эта история не закончится», — подчеркнул он.

Отвечая на вопрос, при каких условиях должна произойти смена власти на Украине, Килинкаров отметил, что много в этом вопросе будет зависеть от позиции американцев или британцев.

«Очень много, конечно, будет зависеть от западных хозяев, которые взяли под политический контроль Украину. Их позиция будет играть определенную роль. Если раньше, условно говоря, на оперативном уровне больше влияния имели британцы, то сейчас чувствуется, что американцы решили отыграть свою игру», — считает собеседник.

По словам политика, если США или Великобритания захотят поменять власть на Украине, то «в достаточно короткий период времени эту задачу можно решить». В таком случае произойдет развал монобольшинства в Раде, которое поддерживает украинского лидера Владимира Зеленского, заявил Килинкаров.

До этого издание The Washington Post со ссылкой на опросы сообщало, что бывший главком ВСУ Валерий Залужный среди украинцев является наиболее вероятной альтернативой нынешнему президенту Владимиру Зеленскому.

Ранее на Украине назвали референдум по Донбассу «политической похотью».
 
