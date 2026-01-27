Размер шрифта
В Курской области сообщили, что в регионе находятся шесть жителей Сумской области

Хинштейн: шесть украинцев из Сумской области находятся в Курской области
Александр Кряжев/РИА Новости

Шесть жителей Сумской области, которые были вывезены российскими военными при боевых действиях в регионе, находятся в Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

Он рассказал, во вторник, 27 января, в Курске провели работу представители аппарата уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой и Международного Комитета Красного Креста, которые пообщались с гражданами Украины.

«6 человек живут в Курской области, один из них сейчас находится в больнице. Пятеро размещены в ПВР и обеспечены всем необходимым — спальными местами, едой, одеждой и вещами первой необходимости», — написал Хинштейн, отметив, что им оказывают необходимую помощь наравне с пострадавшими жителями региона.

Губернатор добавил, что 12 жителей Курской области до сих пор остаются на территории Украины. 17 января Москалькова заявляла, что власти Украины настаивают на неприемлемых для России условиях обмена.

Ранее Москалькова предложила обсудить открытие перехода между Россией и Украиной.
 
