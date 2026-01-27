Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеПритязания США на Гренландию
Культура

Ефремов начал работу над первой актерской ролью после выхода по УДО

Актер Ефремов приступил к репетициям спектакля «Без свидетелей»
Кадр из видео/Первый канал

Актер Михаил Ефремов приступил к работе над первой актерской ролью после выхода по условно-досрочному освобождению. Об этом сообщает издание Super.

Ефремов посетил две репетиции спектакля «Без свидетелей». По данным издания, актера привезли к театру на машине. Он вошел в здание через служебный вход. Артист отказался общаться с журналистами.

Художник-постановщик спектакля Юрий Купер подтвердил, что репетиции начались.

«Как пропала информация о спектакле? Ничего не отменяли. Прямо сейчас идет репетиция этого спектакля с Михаилом Ефремовым. Позвоните директору театра», — заявил постановщик.

8 июня 2020 года произошло ДТП с участием Ефремова. В результате столкновения двух автомобилей не стало курьера Сергея Захарова. Актер был осужден на 7,5 года лишения свободы, наказание он отбывал в колонии в Белгородской области. В марте 2025-го артист вышел по УДО.

4 сентября Ефремов официально присоединился к труппе театра «Мастерская «12» Никиты Михалкова». Его коллективу представили на собрании перед новым сезоном.

Ранее Михаил Ефремов зарегистрировал ИП.
 
Теперь вы знаете
Ставка – вдвое выше, чем в банке. Стоит ли нести сбережения в кредитный кооператив?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!