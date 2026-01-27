Ефремов начал работу над первой актерской ролью после выхода по УДО

Актер Михаил Ефремов приступил к работе над первой актерской ролью после выхода по условно-досрочному освобождению. Об этом сообщает издание Super.

Ефремов посетил две репетиции спектакля «Без свидетелей». По данным издания, актера привезли к театру на машине. Он вошел в здание через служебный вход. Артист отказался общаться с журналистами.

Художник-постановщик спектакля Юрий Купер подтвердил, что репетиции начались.

«Как пропала информация о спектакле? Ничего не отменяли. Прямо сейчас идет репетиция этого спектакля с Михаилом Ефремовым. Позвоните директору театра», — заявил постановщик.

8 июня 2020 года произошло ДТП с участием Ефремова. В результате столкновения двух автомобилей не стало курьера Сергея Захарова. Актер был осужден на 7,5 года лишения свободы, наказание он отбывал в колонии в Белгородской области. В марте 2025-го артист вышел по УДО.

4 сентября Ефремов официально присоединился к труппе театра «Мастерская «12» Никиты Михалкова». Его коллективу представили на собрании перед новым сезоном.

Ранее Михаил Ефремов зарегистрировал ИП.