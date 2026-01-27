Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеПритязания США на Гренландию
Общество

Журналистка заявила о выводе детей на мороз ради видео для командира «Ахмата»

Журналистка Миронова: детей вывели на мороз ради видео для главы «Ахмата»
Marker Elena/Shutterstock/FOTODOM

В Ростове-на-Дону воспитанников детского сада №238 вывели на улицу в мороз ради записи видео для спецназа «Ахмат» и его командира Апти Алаудинова, сообщила журналистка и публицист Анастасия Миронова в своем Telegram-канале.

Она обратила внимание на публикацию в СМИ и Telegram-канале Алаудинова видео, в котором дети обращаются к спецназу. На кадрах воспитанники детсада отметили, что подготовили слова поддержки для всех бойцов.

«Считаю, что нужно проверять, правда ли это. Если правда, то генерала следует убирать немедленно либо из армии, либо из публичного пространства. <...> Детей выгнали на мороз, чтобы поддержать Апти Алаудинова?» — возмутилась Миронова.

Заведующая детским садом №238 Любовь Лапочкина сообщила РИА Новости, что запись видео в поддержку военных проводилась во время дневной прогулки. По ее словам, никто специальной не выводил детей на улицу. При этом после съемок, которые длились 20-30 минут, воспитанники пошли кататься на санках и ватрушках, отметила Лапочкина.

Ранее командир «Ахмата» показал неожиданную посылку от украинских детей.
 
Теперь вы знаете
Ставка – вдвое выше, чем в банке. Стоит ли нести сбережения в кредитный кооператив?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!