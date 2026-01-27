Журналистка заявила о выводе детей на мороз ради видео для командира «Ахмата»

В Ростове-на-Дону воспитанников детского сада №238 вывели на улицу в мороз ради записи видео для спецназа «Ахмат» и его командира Апти Алаудинова, сообщила журналистка и публицист Анастасия Миронова в своем Telegram-канале.

Она обратила внимание на публикацию в СМИ и Telegram-канале Алаудинова видео, в котором дети обращаются к спецназу. На кадрах воспитанники детсада отметили, что подготовили слова поддержки для всех бойцов.

«Считаю, что нужно проверять, правда ли это. Если правда, то генерала следует убирать немедленно либо из армии, либо из публичного пространства. <...> Детей выгнали на мороз, чтобы поддержать Апти Алаудинова?» — возмутилась Миронова.

Заведующая детским садом №238 Любовь Лапочкина сообщила РИА Новости, что запись видео в поддержку военных проводилась во время дневной прогулки. По ее словам, никто специальной не выводил детей на улицу. При этом после съемок, которые длились 20-30 минут, воспитанники пошли кататься на санках и ватрушках, отметила Лапочкина.

