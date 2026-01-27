Размер шрифта
Армения и Азербайджан договорились о транспортировке сжиженного газа и битума

Армения будет получать сжиженный газ и битум через Азербайджан
Shutterstock/esfera

Министр экономики Армении Геворг Папоян на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) заявил, что Ереван и Баку договорились о транспортировке сжиженного газа и битума через территорию Азербайджана по железной дороге.

Он отметил, что бизнесы двух стран теперь могут воспользоваться данной возможностью.

20 января президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку получил запрос из Еревана на обеспечение транзита грузов из Армении в Россию.

В декабре глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов допустил перспективу увеличения объемов торговли между Баку и Ереваном после того, как в декабре начались поставки азербайджанской нефтяной продукции в Армению.

8 августа 2025 года премьер-министр Армении и президент Азербайджана Ильхам Алиев в Вашингтоне при участии президента США Дональда Трампа подписали декларацию о прекращении боевых действий. Соглашение, в числе прочего, предусматривает открытие «маршрута Трампа» — коридора, который свяжет Азербайджан с Нахичеванью через армянскую территорию и будет контролироваться США.

Ранее Пашинян объяснил пользу мира между Арменией и Азербайджаном.
 
