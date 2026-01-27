Размер шрифта
Патриарх Кирилл предупредил родителей об опасности бездумного использования ИИ

Кристина Кормилицына/РИА Новости

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл предостерег родителей от бездумного использования искусственного интеллекта подрастающим поколением. По его словам, чрезмерное увлечение ИИ может привести к деградации мышления у детей, передает РИА Новости.

«Бездумное использование нейросетей может негативно сказаться на когнитивных способностях и препятствовать развитию культуры мышления у подрастающего поколения», — сказал он на XXXIV Международных Рождественских образовательных чтениях в Государственном Кремлевском дворце в Москве.

Заключительный этап образовательных чтений «Просвещение и нравственность: формирование личности и вызовы времени» проходит в Москве с 25 по 29 января.

До этого патриарх Кирилл заявил, что детям не рано соблюдать пост, и призвал родителей ответственнее относиться к их воцерковлению.

Глава Русской православной церкви подчеркнул, что именно родители несут ответственность за духовное воспитание своих детей. Он отметил, что перед Богом ответ придется держать не только самим детям, если они вырастут неверующими, но и их родителям.

Ранее Маск предположил, когда ИИ превзойдет человечество по интеллекту.
 
