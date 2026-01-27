Размер шрифта
Судья прервала речь комика Останина и удалила его из зала

Судья удалила из зала стендап-комика Артемия Останин
Кристина Кормилицына/РИА Новости

Судья прервала речь стендап-комика Артемия Останина во время зачитывания ходатайства. Об этом сообщает РИА Новости.

В своем ходатайстве Останин просил признать его заключение под стражу незаконным, а также назначить компенсацию за каждый день заключения и прекратить уголовное дело. Судья начала делать замечания комику, но тот ее проигнорировал. После этого она прервала его речь и удалила из зала Мещанского суда. Судья объявила перерыв в судебном заседании.

По версии следствия, комик 7 марта 2025 года в развлекательном заведении в Москве выступил с юмористическим материалом, содержащим высказывания, оскорбляющие чувства верующих. Кроме того, 15 марта он публично унизил людей с увечьями и утратившими трудоспособность. Видеозаписи обоих выступлений были опубликованы в интернете.

17 марта прошлого года комика задержали в Белоруссии, а затем отправили в СИЗО. Его адвокат утверждал, что при задержании белорусские силовики сломали юмористу позвоночник и ребра. Кроме того, ему диагностировали пневмоторакс. Несмотря на состояние здоровья, суд отказал мужчине в домашнем аресте. Свою вину комик не признает.

Ранее Останин сделал своей девушке предложение в суде.
 
