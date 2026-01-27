Размер шрифта
В России назвали условие для начала реального диалога с Европой

Политолог Ордуханян: ЕС должен прекратить поддержку Киева, чтобы говорить с РФ
Global Look Press

Диалог между Россией и Европой возможен для Москвы только с позиции силы, Брюссель должен прекратить поддерживать Украину поставками оружия и финансами. Об этом «Газете.Ru» заявил политолог Рафаэль Ордуханян, комментируя слова премьера Финляндии Петтери Орпо о диалоге с РФ.

«(Диалог возможен – «Газета.Ru») только с позиции силы, а совравшим, кто же им теперь поверит? Неужели мы действительно поверим, что они хотят установить диалог или еще что-то <…> Я надеюсь, мы не клюнем больше на эту их удочку», — отметил эксперт.

При этом Ордуханян допустил, что реальный диалог с Европой возможен, однако Брюссель для этого должен прекратить поддерживать Киев в конфликте с Россией, указал собеседник.

«Первые шаги, это, безусловно, прекращение поставок оружия на Украину. Это выход с предложением, что мы прекратили поставки, давайте заключим договор, мы берем на себя железобетонные обязательства не поставлять ничего больше бандеро-нацистам», — подчеркнул политолог.

До этого Петтери Орпо заявил, что готов вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным, но считает, что время для этого еще не настало.

Ранее Риттер призвал Европу к неожиданному шагу в отношении России.
 
