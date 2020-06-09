Большая часть Риги осталась без электричества

В Латвии произошло массовое отключение электричества, в Риге отдельные районы остались без света. Об этом сообщает издание Delfi.

Отмечается, что без электричества остались около 160 000 клиентов в латвийской столице.

Из-за сбоя отключились светофоры, остановилось движение троллейбусов, электричек.

Перебои с электричеством также были зафиксированы в Адажи, Лимбажи, Саулкрасты и других населенных пунктах страны.

По данным компании Augstsprieguma tikls, причиной сбоя стало отключение кабеля между TEC1 и подстанцией в Иманте. В результате возникла перегрузка в сети, что привело к перебоям в поставке электричества в Риге и окрестностях столицы. В настоящее время предприятие постепенно возвращает подачу электричества клиентам.

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