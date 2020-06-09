Ливневые дожди могут вызвать затопления в шести регионах РФ

Обильные ливневые дожди в ближайшую неделю могут вызвать затопления низменностей в шести российских регионах, от центральной части страны до Дальнего Востока. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Всероссийский НИИ по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС РФ.

«С 8 по 15 июня в связи с прохождением дождевых осадков прогнозируется подтопление пониженных участков местности и выход воды на пойму», — заявили в НИИ.

По информации института, опасная ситуация в настоящее время складывается в Красноярском крае, Томской, Амурской, Волгоградской и Костромской областях, а также на территории Приморского края.

Также в части из этих регионов уровень воды в реках может превысить критические значения, что угрожает сильными паводками.

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