В Канаде за сутки зафиксировали 642 случая заражения коронавирусом

В Канаде за поледние 24 часа число заразившихся коронавирусом увеличилось до 95 699 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление минздрава страны.

Суточный прирост 7 июня, по данным ведомства, составил 642 новых случая. Днем ранее медики обнаружили 722 новых заразившихся.

По информации минздрава, 90% всех летальных исходов от инфекции в Канаде зафиксировано у жителей старше 60 лет. С начала пандемии в стране погибли 7 800 пациентов.

С момента обнаружения первого заболевшего от коронавируса вылечились уже более 54 тыс. человек. Первый случай заражения инфекцией в стране был зафиксирован в Канаде 15 января.

Власти страны охватили тестированием более 1,9 млн жителей.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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