Под Ташкентом на заводе при обрушении стены погибли три человека

Под Ташкентом на заводе обрушилась стена, из-за чего погибли трое рабочих, пишет Генпрокуратура Узбекистана.

«В результате трое сотрудников, работавших в момент обрушения вблизи стены, погибли на месте происшествия», — говорится в сообщении.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье «нарушение правил безопасности горных, строительных или взрывоопасных работ, повлекшее смерть человека». Расследуются все обстоятельства случившегося.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В самарском пансионате погибли трое рабочих при ремонте коллектора

— Прокуратура проверит обстоятельства обрушения моста под Мурманском