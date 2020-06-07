Под Ташкентом на заводе при обрушении стены погибли три человека
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Под Ташкентом на заводе обрушилась стена, из-за чего погибли трое рабочих, пишет Генпрокуратура Узбекистана.
«В результате трое сотрудников, работавших в момент обрушения вблизи стены, погибли на месте происшествия», — говорится в сообщении.
Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье «нарушение правил безопасности горных, строительных или взрывоопасных работ, повлекшее смерть человека». Расследуются все обстоятельства случившегося.
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