Калининградская область откроет спортзалы и библиотеки

Жители Калининградской области могут посещать спортзалы и библиотеки с 7 июня, пишет пресс-служба правительства региона.

«С 7 июня снимается ряд ограничительных мер. Снимается запрет на работу библиотек, проведение индивидуальных и самостоятельных спортивных тренировок», — говорится в сообщении.

Также начнут работать бани, сауны, солярии, массажные салоны, пансионаты, гостиницы, пляжи и торговые центры и магазины.

Более того, смягчается масочный режим — маски можно не носить на улице.

В Калининградской области коронавирусом заразились 1736, выздоровели 763, скончались 29 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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