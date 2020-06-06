МЧС сообщило о пожаре в ТЦ в Башкирии

В торговом центре «Лекс» произошел пожар. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на МЧС.

Отмечается, что инцидент произошел на проспекте Островского.

Огонь охватил кровлю на втором этаже здания. По предварительной информации, он затронул площадь в 300 кв. м.

По данным ведомства, из ТЦ эвакуировали 30 человек.

К тушению пожара привлечены 32 человека и девять единиц техники.

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