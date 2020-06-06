CNN узнала о наращивании присутствия Нацгвардии в городах США

На фоне протестов в США Национальная гвардия страны наращивает присутствие в городах, которые охватили беспорядки. Об этом сообщает CNN.

По данным телеканала, в четверг насчитывалось 32 400 военнослужащих на территории 32 штатов и округа Колумбия.

При этом с четверга, 4 июня, число членов гвардии в городах поднялось до 41,5 тыс. человек. Также силы Нацгвардии расширили присутствие до 33 штатов.

Также СМИ уточняет, что в Вашингтоне пребывает около 5,1 тысячи военнослужащих, среди которых 1,2 тысячи из Вашингтона, а остальные — из других штатов.

25 мая сотрудники полиции Миннеаполиса задержали афроамериканца Джорджа Флойда. При задержании полицейский встал коленом на шею мужчины. Флойд кричал, что задыхается, но сотрудники правопорядка не обращали на это внимания. В итоге мужчина скончался в реанимации. Это вызвало массовые протесты и беспорядки в США.

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