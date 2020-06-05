В Кремле отметили последствия пандемии для граждан

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле четко фиксируют последствия пандемической ситуации для экономики и граждан России. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.ru».

«Естественно, есть определенные последствия в плане проблем, которые переживают граждане ... и последствия для экономики, эти последствия четко фиксируются», — сказал представитель Кремля.

Песков ответил таким образом на вопросы, считают ли в Кремле ситуацию в России более напряженной, чем раньше, и вырос ли из-за экономической ситуации протестный потенциал в стране.

По последним данным, в России выявлено 449 834 случая заражения новым коронавирусом.

31 декабря 2019 года власти Китая заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем оказался новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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