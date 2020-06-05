В Москве рассказали об использовании барокамер при лечении COVID-19

Московские врачи используют барокамеры для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией, сообщается на сайте мэра столицы.

Экспериментальная методика применяется в Научно-исследовательском институте скорой помощи имени Н.В. Склифосовского, указано в сообщении. Отмечается, что данный способ насыщения крови кислородом используется, чтобы избежать перевода больного на искусственную вентиляцию легких.

После процедуры у пациентов улучшается самочувствие, уменьшается одышка и увеличивается содержание кислорода в крови, сказано в сообщении.

По последней информации, в России зарегистрировано 441 108 случаев новой коронавирусной инфекции, из них 5 384 — с летальным исходом. Выздоровели 204 623 человека.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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