«Возможно, американцы помогут»: экс-тренер сборной России о возвращении на международные турниры

Тренер Крикунов: в первую очередь разговор не про хоккей, а про большую политику

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Крикунов выразил мнение, что национальную российскую команду вернут на международные турниры в 2027 году. Его слова приводит «Советский спорт».

«На первый план выходят наши отношения с американцами, а они складываются хорошие, Путин и Трамп нашли точки соприкосновения. Конечно, сейчас в первую очередь разговор не про хоккей, а про большую политику. Но, возможно, американцы нам помогут в этом деле», — отметил он.

4 февраля Международная федерация хоккея (IIHF) вновь продлила отстранение сборной России, из-за которого национальная команда не сыграла на чемпионате мира 2025, а также пропустит аналогичный турнир в 2026 году и молодежное мировое первенство — 2026. Выступить на зимних Олимпийских играх — 2026 в Италии российские хоккеисты также не смогут. При этом глава организации Люк Тардиф заявил, что в январе может быть принято решений относительно возможного допуска юношей.

Олимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 22 февраля в Италии.

