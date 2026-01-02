Зеленский назвал преемника Буданова во главе разведки Украины

Президент Украины Владимир Зеленский в Telegram-канале сообщил, что преемником Кирилла Буданова на посту главы главного управления разведки (ГУР) минобороны республики станет Олег Иващенко.

В посте отмечается, что до этого он руководил Службой внешней разведки страны. На встрече с Зеленским Иващенко доложил об актуальных угрозах.

«Фокусируемся и в дальнейшем на уменьшении российского экономического потенциала: чем меньше агрессор зарабатывает, тем больше возможностей будет для дипломатии. Особенно это касается российского нефтяного экспорта, который будет ограничиваться и дешеветь», — написал президент Украины.

Политик добавил, что так же республика действует в отношении военного производства РФ. В конце публикации Зеленский отметил, что Иващенко продолжит служить стране в ГУР.

До этого украинский президент предложил Буданову возглавить свой офис вместо освобожденного от должности на фоне коррупционного скандала Андрея Ермака. Глава украинской разведки согласился занять пост и заявил, что для него честь и ответственность «в историческое время для Украины» заняться вопросами стратегической безопасности.

Ранее сообщалось, что Залужный готовится покинуть пост посла и вернуться на Украину.