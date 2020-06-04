Аномальное тепло придет в Россию

На европейской части России через несколько дней установится аномально теплая погода. Об этом рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По данным специалиста, с субботы, 6 июня, температура в некоторых регионах России станет на 2°C - 4°C выше нормы.

«Особенно тепло в Северо-Западном федеральном округе и на северо-востоке территории», — уточнил Вильфанд.

Например, в Санкт-Петербурге и Москве на следующей неделе ожидается повышение температуры воздуха на 5°C - 6°C, а на севере Урала, в Перми она вырастет на 8°C - 10°C.

Вильфанд полагает, что такая аномально теплая погода продержится в европейской части России минимум до 10 июня.

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