В московском метро неизвестный убежал в тоннель

В московском метро полиция задержала неизвестного, убежавшего в тоннель и остановившего движение поездов, пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник.

«Инцидент случился около 20:55. Пассажир пытался двигаться в тоннеле, ведущем от станции «Парк культуры» в сторону для станции «Кропоткинская»», — сказал источник.

Отмечается, что пришлось отключить напряжение контактного рельса.

Перерыв в работе метро длился около десяти минут. Сейчас движение восстановлено.