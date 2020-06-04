В московском метро неизвестный убежал в тоннель
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В московском метро полиция задержала неизвестного, убежавшего в тоннель и остановившего движение поездов, пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник.
«Инцидент случился около 20:55. Пассажир пытался двигаться в тоннеле, ведущем от станции «Парк культуры» в сторону для станции «Кропоткинская»», — сказал источник.
Отмечается, что пришлось отключить напряжение контактного рельса.
Перерыв в работе метро длился около десяти минут. Сейчас движение восстановлено.