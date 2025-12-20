США и Венесуэла мешают работе GPS в районе Карибского моря

Военные США и Венесуэлы создают помехи в работе глобальной навигационной спутниковой системе GPS в Карибском море. Об этом сообщает The New York Times (NYT).

Издание пишет, что военные двух стран мешают потенциальным атакам при помощи дронов или высокоточных боеприпасов, которые могут наводиться на цель с помощью GPS или других систем навигации.

Отмечается, что помехи также затрудняют гражданские перевозки по морю и воздуху в регионе.

17 декабря Трамп объявил о «полной и всеобъемлющей блокаде всех подсанкционных нефтяных танкеров, следующих в Венесуэлу и из нее». Он также признал правительство республики террористической организацией за «кражу» активов Вашингтона, и пообещал: военная активность США вокруг страны будет усиливаться до тех пор, пока Каракас не вернет всю нефть, землю и другие активы.

Правительство Венесуэлы отвергло заявление Трампа, отметив, что республика «никогда больше не станет колонией ни одной империи». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Небензя обвинил США в неоколониальном подходе против Венесуэлы.