В Петербурге задержали ревнивца, съездившего в Дубай ради расправы над экс-возлюбленной

СК: в Петербурге задержан обвиняемый в убийстве 25-летней россиянки в Дубае

В Санкт-Петербурге силовики задержали 41-летнего россиянина, который обвиняется в убийстве 25-летней соотечественницы в Дубае. Об этом сообщил Следственный комитет России в своем Telegram-канале.

В СК отметили, что установить предполагаемого преступника российским коллегам помогли правоохранительные органы Объединенных Арабских Эмиратов.

По версии следствия, в период с 17 по 18 декабря 2025 года, подозреваемый, имевший в прошлом близкие отношения с погибшей и испытывавший к ней неприязнь, совершил нападение на девушку. Ее тело нашли в одном из дубайских отелей.

Как рассказали в СК, мужчина нанес жертве не менее 15 ударов острым предметом в область жизненно важных органов, что и привело к ее смерти. После совершения преступления фигурант покинул территорию ОАЭ и вернулся в Санкт-Петербург. Следствие планирует просить суд об аресте задержанного.

Источник РЕН ТВ сообщил, что убитая работала стюардессой и обслуживала ВИП-клиентов в бизнес-джетах. Бывший возлюбленный, испытывая чувство ревности, после расставания взломал соцсети девушки, убедился в ее неверности и специально приехал в Дубай, чтобы расправиться с ней, рассказал собеседник телеканала.

Ранее в Карелии экс-депутата приговорили к 12 годам по делу об убийстве.