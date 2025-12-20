МИД Украины начал создавать «особую инфраструктуру» для выборов

Украинский МИД уже работает над созданием инфраструктуры для проведения выборов, сообщил президент Владимир Зеленский. Его цитирует «Страна.ua».

По словам политика, когда настанет время выборов, возникнут проблемы с числом граждан республики, проживающих за границей. Поэтому внешнеполитическое ведомство создаст «особую инфраструктуру» для голосования.

Зеленский подчеркнул, что главное условие для проведения выборов — прекращение огня. Украинский лидер исключил, что к голосованию допустят граждан республики, проживающих в России. На территориях под контролем РФ выборов тоже не будет, заявил глава государства.

До этого Зеленский сообщил, что не намерен держаться за свой пост и готов провести демократические выборы, если для их проведения будут созданы все возможности.

Полномочия президента Украины истекли в мае 2024 года после пятилетнего пребывания на посту главы государства. После этого, согласно конституции, следовало назначить новые выборы, однако это не было сделано из-за военного положения.

В интервью американскому блогеру Лексу Фридману Зеленский отмечал, что говорить о голосовании до завершения конфликта «нецелесообразно» из-за сложной ситуации в стране и необходимости сосредоточиться на текущих вызовах. На вопрос, собирается ли он переизбираться, лидер ответил, что это зависит от исхода конфликта, украинцев и его семьи.

Ранее на Украине подсчитали стоимость выборов.