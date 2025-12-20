Президент РФ Владимир Путин является подготовленным политиком с ясным видением, и ответственностью за свою страну. Об этом в интервью ТАСС заявил президент и сооснователь итальянской партии «Суверенная и народная демократия» Франческо Тоскано.

«Путин — прекрасно подготовленный политик, он знает историю, у него совершенно ясное видение, и он <...> ощущает ответственность за страну, которой управляет», — считает итальянский политик.

Тоскано отметил, что Путину потребовалось время, чтобы изучить природу европейцев, и теперь он прекрасно представляет, с кем имеет дело.

Политик подчеркнул, что Путин честно и мужественно восстанавливает идею суверенитета для России.

Также Тоскано высказался по поводу состояния Евросоюза. По его мнению, ЕС находится в фазе «предсмертной агонии». Он считает, что это больше не объединение народов, а искусственная структура, выгодная только группе привилегированных, которые прикрываются европейской интеграцией, но сами в нее не верят.

20 декабря президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии отметил, что Европа будет постепенно терять свои позиции, если не начнет выстраивать сотрудничество с Россией. Эта риторика нашла поддержку в администрации США, обратили внимание в немецком Welt.

Ранее Путин заявил, что попытки европейцев изъять деньги РФ являются настоящим грабежом.