Россияне массово обращаются в посольство РФ на Шри-Ланке из-за переноса рейсов

Российские туристы на Шри-Ланке начали массово обращаться в посольство РФ в Коломбо в связи с переносами рейсов авиакомпании Red Wings, из-за которых они не могут покинуть остров. Об этом сообщило дипломатическое представительство в Telegram-канале.

«Посольство подтверждает массовые обращения российских туристов, которые из-за переноса рейсов <...>, произошедшего по техническим причинам, вынуждены продлить свое пребывание на Шри-Ланке», — говорится в заявлении.

На этом фоне дипломаты призвали граждан РФ, собирающихся посетить островное государство и при этом воспользоваться услугами Red Wings, учитывать возможность задержки обратных рейсов.

20 декабря Telegram-канал SHOT написал, что российские туристы почти три дня не могут улететь из Шри-Ланки. По данным журналистов, рейс из Хамбантоты в Москву перенесли с 18 декабря на 21 декабря. Как сообщил перевозчик, решение было принято из-за отсутствия свободных дальнемагистральных самолетов Boeing-777. Одно такое воздушное судно должно было прилететь накануне, но было вынуждено вернуться в аэропорт Новосибирска из-за поломки. Еще два лайнера находятся в московском аэропорту Домодедово, но не совершают рейсы. Некоторые пассажиры пожаловались, что им пришлось снимать отели за свой счет.

Ранее в аэропорту Дубая задержали или отменили более 200 рейсов.