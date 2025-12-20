На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россияне массово обращаются в посольство РФ на Шри-Ланке из-за переноса рейсов

Посольство РФ на Шри-Ланке подтвердило сообщения о переносе рейсов Red Wings
true
true
true
close
Кирилл Каллиников/РИА Новости

Российские туристы на Шри-Ланке начали массово обращаться в посольство РФ в Коломбо в связи с переносами рейсов авиакомпании Red Wings, из-за которых они не могут покинуть остров. Об этом сообщило дипломатическое представительство в Telegram-канале.

«Посольство подтверждает массовые обращения российских туристов, которые из-за переноса рейсов <...>, произошедшего по техническим причинам, вынуждены продлить свое пребывание на Шри-Ланке», — говорится в заявлении.

На этом фоне дипломаты призвали граждан РФ, собирающихся посетить островное государство и при этом воспользоваться услугами Red Wings, учитывать возможность задержки обратных рейсов.

20 декабря Telegram-канал SHOT написал, что российские туристы почти три дня не могут улететь из Шри-Ланки. По данным журналистов, рейс из Хамбантоты в Москву перенесли с 18 декабря на 21 декабря. Как сообщил перевозчик, решение было принято из-за отсутствия свободных дальнемагистральных самолетов Boeing-777. Одно такое воздушное судно должно было прилететь накануне, но было вынуждено вернуться в аэропорт Новосибирска из-за поломки. Еще два лайнера находятся в московском аэропорту Домодедово, но не совершают рейсы. Некоторые пассажиры пожаловались, что им пришлось снимать отели за свой счет.

Ранее в аэропорту Дубая задержали или отменили более 200 рейсов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Чем заправлять и где хранить новогодние салаты, чтобы они дожили до конца застолья
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами