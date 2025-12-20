На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В подмосковном пансионате проводится следствие по делу о массовом отравлении

СК проводит следственные действия после отравления в подмосковном пансионате
true
true
true
close
Прокуратура Московской области

В пансионате подмосковного города Видное проводятся следственные действия по делу о массовом отравлении. Об этом сообщает Следственный комитет в Telegram-канале.

«Следственными органами ГСУ СК России по Московской области продолжается расследование уголовного дела по факту массового отравления постояльцев пансионата в городе Видном (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ)», — говорится в сообщении ведомства.

Правоохранители установили, что общее число находившихся в пансионате лиц составляло 73 человека. В различные медицинские учреждения были госпитализированы более 40 человек, состояние которых оценивается как разной степени тяжести. Еще троих пострадавших спасти не удалось.

До этого стало известно, что сотрудники частного пансионата для пожилых в подмосковном Видном два дня не вызывали скорую после массового отравления и пытались скрыть происшествие от родственников постояльцев. За за помощью они обратились, лишь когда состояние одного из пенсионеров стало критическим. Местные жители предполагают, что причиной отравления могла стать вода. СК возбудил уголовное дело.

Ранее 19 человек отравились в столовой колледжа в Сургуте.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Чем заправлять и где хранить новогодние салаты, чтобы они дожили до конца застолья
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами