В подмосковном пансионате проводится следствие по делу о массовом отравлении

В пансионате подмосковного города Видное проводятся следственные действия по делу о массовом отравлении. Об этом сообщает Следственный комитет в Telegram-канале.

«Следственными органами ГСУ СК России по Московской области продолжается расследование уголовного дела по факту массового отравления постояльцев пансионата в городе Видном (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ)», — говорится в сообщении ведомства.

Правоохранители установили, что общее число находившихся в пансионате лиц составляло 73 человека. В различные медицинские учреждения были госпитализированы более 40 человек, состояние которых оценивается как разной степени тяжести. Еще троих пострадавших спасти не удалось.

До этого стало известно, что сотрудники частного пансионата для пожилых в подмосковном Видном два дня не вызывали скорую после массового отравления и пытались скрыть происшествие от родственников постояльцев. За за помощью они обратились, лишь когда состояние одного из пенсионеров стало критическим. Местные жители предполагают, что причиной отравления могла стать вода. СК возбудил уголовное дело.

