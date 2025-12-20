На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Число отравившихся в пансионате Подмосковья превысило 40

СК: более 40 человек госпитализированы после отравления в пансионате Подмосковья
Более 40 человек попали в больницу после отравления в пансионате в городе Видное. Об этом сообщает подмосковный СК в Telegram-канале.

В ведомстве отметили, что после массового отравления в заведении три человека не выжили. Всего в пансионате были 73 человека.

В СК рассказали, что осмотрели здание, изъяли необходимые документы и взяли образцы продуктов и посуды. Сейчас следователи допрашивают постояльцев и руководство пансионата, чтобы установить обстоятельства и причины случившегося.

До этого стало известно, что в частном пансионате для пожилых в подмосковном Видном произошло массовое отравление. По данным Mash, сотрудники пансионата два дня не вызывали скорую и пытались скрыть происшествие от родственников постояльцев, за помощью они обратились, лишь когда состояние одного из пенсионеров стало критическим. Местные жители предполагают, что причиной отравления могла стать вода. СК возбудил уголовное дело.

Ранее десятки ветеранов отравились в реабилитационном центре Москвы.

