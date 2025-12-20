На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Мостовой заявил, что Сафонов не сломал руку во время финала Межконтинентального кубка

Мостовой о травме Сафонова: наверное, он не сломал руку
Григорий Сысоев/РИА Новости

Экс-футболист сборных СССР и России Александр Мостовой высказался о травме вратаря французского «ПСЖ» Матвея Сафонова, заявив, что он не сломал руку во время финала Межконтинентального кубка против бразильского «Фламенго», передает «Чемпионат».

«Наверное, рука не сломана, скорее всего, была трещина или еще что-то. Когда человек ломает руку, он не может играть. Здесь вероятно что-то несерьезное», — сказал Мостовой.

Встреча состоялась на стадионе «Ахмед бин Али» в Катаре. Основное время завершилось с результатом 1:1. В дополнительное время команды мячей не забили, а в серии послематчевых пенальти точнее оказались игроки «ПСЖ» — 2:1, благодаря игре Сафонова, который отразил четыре пенальти. Российский вратарь стал первым голкипером в истории Международной федерации футбола, кому покорилось такое достижение.

Позднее выяснилось, что по ходу матча Сафонов получил перелом руки, оценка его состоянию будет дана через три-четыре недели. До травмы он провел четыре матча в стартовом составе, включая Межконтинентальный кубок.

Ранее сообщалось о том, что Сафонов не знает, в какой момент сломал руку.

