На Урале начали проверки из-за треш-стримеров, избивающих девушек в баре

МВД РФ: полиция проводит проверку после избиения девушек в баре в Екатеринбурге

Сотрудники правоохранительных органов проверяют информацию об избиении девушек в одном из баров Екатеринбурга. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Главного управления министерства внутренних дел РФ по Свердловской области Валерий Горелых, пишет РИА Новости.

По его словам, бар находится на территории, порядок на которой должен обеспечивать отдел полиции №1 управления МВД РФ по Екатеринбургу.

«Проводятся проверочные мероприятия, по итогам которых будет принято обоснованное процессуальное решение», — подчеркнул Горелых.

20 декабря Telegram-канал 112 написал, что правоохранители пресекли деятельность бара «Хата» в Екатеринбурге, где несколько девушек подверглись избиениям.

Предварительно, треш-стримеры Виталя Реутов и Миша Бигбой со своими приятелями употребляли алкогольные напитки и затем в режиме онлайн показывали зрителям свой досуг. При этом мужчины приглашали к себе в гости девушек, и в случае конфликтов начинали их избивать. В материале подчеркивалось, что соответствующие видео «часто приводили к страшным последствиям».

Ранее в Туле треш-стример в прямом эфире разбил бутылку о голову девушки.