Дзюбу призвали вновь вызвать в сборную

Мостовой: надо вызвать Дзюбу в сборную России, чтобы он побил рекорд Кержакова

Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой отреагировал на информацию о том, что Артем Дзюба может лишиться единоличного лидерства в списке бомбардиров национальной команды, если забитый мяч в матче 2005 года против Германии перепишут с Андрея Аршавина на Александра Кержакова, предложив вернуть Дзюбу в сборную, передает «Чемпионат».

«Вот теперь интересная ситуация. Тогда теперь надо опять вызывать Артема с каким-нибудь соперником. Но было смешно, когда Дзюба забил Гренаде. Тем более после всего того, что было», — сказал Мостовой.

Как указал журналист Иван Карпов, окончательное решение по этому делу должен принять Российский футбольный союз, в который Кержаков уже направил свое обращение. Дело находится на контроле у генерального секретаря Российского футбольного союза (РФС) Максима Митрофанова.

Дзюба забил свой 31-й мяч в составе сборной России в матче против Гренады (5:0), который состоялся весной 2025 года, и обошел Кержакова, став единоличным обладателем рекорда по результативности. У Кержакова на сегодняшний день в активе 30 голов. Если РФС признает гол в матче России и Германии, то форварды сравняются по этому показателю.

