Более половины россиян намерены проголосовать за поправки на голосовании по Конституции

Более половины граждан России намерены проголосовать за изменения основного закона страны во время общероссийского голосования по поправкам в Конституцию. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.

Отмечается, что 67% российских граждан планируют придти на общероссийское голосование, при этом 48% выразили уверенность, а 19% сказали, что «скорее примут участие».

Из них 61% проголосуют скорее за поправки, а 21% - скорее против.

Всероссийский опрос »ВЦИОМ-Спутник» проводился 2 июня, в нем приняли участие 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет.

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