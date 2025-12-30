Размер шрифта
Мошенники, укравшие деньги у Долиной, использовали 10 банковских счетов

ТАСС: в мошеннической схеме с Долиной использовались 10 разных банковских счетов
Максим Богодвид/РИА Новости

Мошенники использовали 10 счетов из разных банков при хищении около 180 млн рублей у певицы Ларисы Долиной. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на материалы суда.

Один из подобных счетов был открыт на имя Александра Келдыбаева. Из выписки по его счету следует, что 21 июня 2024 года он получил денежные средства от Долиной в размере 5 млн рублей, 27 июня — еще 10 млн рублей.

К моменту начала разбирательства выяснилось, что Келдыбаев ушел из жизни.

Долина продала свою пятикомнатную квартиру в Москве летом 2024 года за 112 млн рублей, но позже через суд аннулировала сделку, заявив о мошенничестве, в результате чего покупательница — Полина Лурье — осталась без квартиры и денег. В декабре Лурье обратилась в Верховный суд РФ, который встал на ее сторону и распорядился вернуть квартиру.

При этом певица отказалась освободить квартиру до 30 декабря.

Ранее сообщалось, что Ларису Долину могут принудительно выселить из квартиры.

