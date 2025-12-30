Перекуры за новогодним столом оказались вдвойне опаснее

Частые перекуры во время новогодних застолий могут представлять серьезную опасность для здоровья, особенно на фоне обильной еды и употребления алкоголя. О том, почему курение в праздничные дни наносит организму двойной удар, «Газете.Ru» рассказал врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиника» Юрий Клинов.

Во-первых, по словам врача, никотин в сочетании с алкоголем оказывают двойную нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Алкоголь расширяет сосуды, а никотин, наоборот, вызывает их спазм. Такие «скачки» могут привести к резкому повышению артериального давления, нарушению сердечного ритма, головокружению и слабости, особенно у людей с гипертонией и заболеваниями сердца.

«Во-вторых, курение во время застолья усиливает интоксикацию. Никотин ускоряет всасывание алкоголя, из-за чего опьянение наступает быстрее, а похмелье на следующий день бывает более выраженным. Кроме того, продукты горения табака и этанол конкурируют за переработку в печени, что увеличивает нагрузку на орган и замедляет выведение токсинов», — добавил Клинов.

Еще один важный фактор — влияние на желудочно-кишечный тракт. Курение стимулирует выработку желудочного сока, а в сочетании с жирной и острой пищей и алкоголем это повышает риск изжоги, гастрита и обострения хронических заболеваний желудка и кишечника.

Как отметил специалист, опасность представляют и частые выходы на холодный воздух. Резкий перепад температур после теплого помещения, особенно в состоянии алкогольного опьянения, может спровоцировать сосудистые спазмы, ухудшение самочувствия и даже обмороки.

Кроме того, по его словам, перекуры создают ложное ощущение «перерыва» и снижают контроль над количеством выпитого. В результате человек может незаметно превысить безопасную дозу алкоголя, что увеличивает риск отравления и осложнений.

«В праздничные дни особенно важно минимизировать курение или по возможности отказаться от него вовсе. Такой подход поможет снизить нагрузку на сердце, сосуды и печень и сделать новогодние праздники более безопасными для здоровья», — резюмировал врач.

