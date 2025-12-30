Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной
Новости. Общество

Врач Мясников рассказал о совете своего отца от похмелья

Врач Мясников: отец советовал мне не пить после девяти вечера
Shutterstock

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о помогающем избежать похмелья совете отца. Выпуск программы «О самом главном», которую вел Мясников, доступен на канале «Россия 1».

По словам врача, отец советовал никогда не употреблять алкоголь после девяти часов вечера. Тогда на следующее утро с человеком все будет в порядке.

Мясников уточнил, что способа справиться с похмельем нет. Можно лишь с помощью различных методов немного облегчить состояние. Единственным действенным способом является только один — «не нажираться».

26 декабря психиатр-нарколог, главный внештатный специалист Минздрава Московской области Виталий Холдин предупредил, что большинство так называемых средств от похмелья в лучшем случае могут немного облегчить симптомы, а в некоторых ситуациях — наоборот навредить. Единственным надежным средством от похмелья, по его словам, является отказ от спиртного.

Ранее врач рассказал, какие виды алкоголя вызывают «менее яркое» похмелье. 

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27531475_rnd_7",
    "video_id": "record::66adaa01-d109-489d-83b2-08b98088fbbf"
}
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+