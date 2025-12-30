Врач Мясников рассказал о совете своего отца от похмелья

Врач Мясников: отец советовал мне не пить после девяти вечера

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о помогающем избежать похмелья совете отца. Выпуск программы «О самом главном», которую вел Мясников, доступен на канале «Россия 1».

По словам врача, отец советовал никогда не употреблять алкоголь после девяти часов вечера. Тогда на следующее утро с человеком все будет в порядке.

Мясников уточнил, что способа справиться с похмельем нет. Можно лишь с помощью различных методов немного облегчить состояние. Единственным действенным способом является только один — «не нажираться».

26 декабря психиатр-нарколог, главный внештатный специалист Минздрава Московской области Виталий Холдин предупредил, что большинство так называемых средств от похмелья в лучшем случае могут немного облегчить симптомы, а в некоторых ситуациях — наоборот навредить. Единственным надежным средством от похмелья, по его словам, является отказ от спиртного.

Ранее врач рассказал, какие виды алкоголя вызывают «менее яркое» похмелье.