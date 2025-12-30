Россиянам рассказали, как выбрать безопасный майонез для новогодних блюд

Майонез — продукт, который представляет собой водно-жировую эмульсию, и его состав включает жировую и кислотную составляющие. Без него не обходится Новый год, и, конечно, нужно уметь выбирать качественный продукт и соблюдать правила хранения, рассказала «Газете.Ru» и.о. заведующего кафедрой пищевой безопасности Университет РОСБИОТЕХ Наталья Фоменко.

«Прежде всего, стоит обращать внимание на состав. Классический майонез содержит растительное масло, яйца или яичный порошок, уксус или лимонный сок, соль и сахар. Безопасный продукт не должен содержать избыточное количество консервантов, красителей и усилителей вкуса. Натуральные ингредиенты и короткий перечень компонентов — лучший показатель качества. Избегайте майонезов с низким содержанием жира и большим количеством стабилизаторов — они быстрее портятся и могут негативно воздействовать на пищеварение», — предупредила она.

Следующий фактор — срок годности и условия хранения. Майонез относится к продуктам, подверженным быстрому размножению бактерий при комнатной температуре. После вскрытия банки его обязательно хранить в холодильнике и использовать в течение рекомендованного периода, иначе повышается риск пищевого отравления. Обращайте внимание на целостность упаковки: вздутие крышки или поврежденная пленка — предупреждение о возможной порче.

«При выборе для новогоднего стола также стоит обращать внимание на проверенные бренды. Наличие маркировки о соответствии требованиям безопасности снижает риск попадания на стол некачественного продукта. Для праздничных блюд можно выбирать майонез в мягких упаковках или тюбиках, которые обеспечивают герметичность и уменьшают контакт с воздухом», — посоветовала Фоменко.

Майонез сочетается практически со всеми продуктами. Однако важно помнить, что он усваивается организмом как сложная эмульсия и требует активной работы пищеварительной системы. Желудку и поджелудочной железе приходится вырабатывать большое количество ферментов для расщепления жиров. Именно поэтому майонез не рекомендуется есть каждый день, а только по праздникам.

«Безопасный майонез — это продукт с натуральным составом, пастеризованными яйцами, проверенным производителем и надлежащим сроком хранения. Соблюдение этих правил позволяет готовить праздничные блюда вкусно и безопасно, без риска пищевых отравлений в период новогодних праздников», — резюмировала эксперт.

