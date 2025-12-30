В Госдуме рассказали о стоимости покупки одного пенсионного балла в 2026 году

Депутат Стенякина: в 2026 году один пенсионный бал будет стоить 65,6 тыс. рублей

Стоимость покупки одного пенсионного балла в следующем году составит 65,6 тыс. рублей. Об этом депутат Госдумы, член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина сообщила ТАСС.

Парламентарий напомнила, что для назначения страховой пенсии по старости необходим стаж от 15 лет и минимум 30 пенсионных баллов, которые у работающих россиян накапливаются до 10 баллов за год. Если же баллов не хватает, то можно подать в Социальный фонд заявление и докупить недостающие баллы.

Стенякина уточнила, что по сравнению с нынешним годом стоимость одного дополнительного пенсионного балла в 2026 году увеличится с 60,4 тыс. до 65,6 тыс. рублей. Всего можно будет докупить 8,7 пенсионного балла.

26 декабря в Социальном фонде России сообщили, что самые высокие пенсии в стране выплачиваются в Чукотском и Ненецком автономных округах, а также в Камчатском крае.

