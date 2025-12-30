Синоптик рассказал о похолодании в новогоднюю ночь

Вильфанд: похолодание ожидается в Москве 31 декабря и 1 января

Понижение температуры прогнозируется в Москве в новогоднюю ночь и в первую неделю января. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Он рассказал, что днем в среду температура воздуха в столице составит -7...-9°C, в Московской области — до -11°C. Ночная температура в Москве составит -8...-10°C, в области до -13°C.

До конца года в московском регионе сохранится гололедица, отметил синоптик.

Ночью 1 января в Москве похолодает до -15°C, в Подмосковье до -17°C. Ожидается небольшой снег, ветер 3−4 метра в секунду. Днем около -12°C, небольшой снег.

Холодная погода сохранится в пятницу, 2 января. Ночью Вильфанд прогнозирует до -19°C и небольшой снег. Днем температура повысится до -5°C.

По информации Гидрометцентра России, потепление в Москве и Московской области после нескольких морозных дней ожидается на третьи сутки нового года.

Ранее сообщалось, что в новогоднюю ночь россияне могут увидеть северное сияние.