Зеленский назвал понятным недоверие к нему со стороны Путина

Зеленский: Путин не доверяет мне, и это понятно

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что понимает недоверие к нему российского лидера Владимира Путина. Об этом сообщает телеканал Fox News.

«Он не доверяет мне. Это понятно», — сказал украинский президент.

29 декабря официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя атаку на резиденцию президента России, назвала Зеленского «террористическим отщепенцем».

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Зеленскому после атаки беспилотников на резиденцию Путина придется прятаться до конца жизни.

Во вторник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в ночь на 29 декабря ВСУ при помощи 91 БПЛА дальнего действия пытались атаковать резиденцию Путина в Новгородской области (Валдай). Минобороны РФ рассматривает варианты ответа. Кроме того, Москва намерена скорректировать переговорную позицию. Украинская сторона причастность к атаке отрицает.

Новость дополняется.