Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной

Врач рассказала, что должно быть в аптечке на случай отравления

Врач Воронова: при отравлении нужно сразу принять сорбенты и спазмолитики
New Africa/Shutterstock/FOTODOM

При отравлении справиться с симптомами помогут сорбенты и спазмолитики, об этом «Газете.Ru» рассказала врач-гастроэнтеролог Клиники Фомина Анастасия Воронова.

«Если у вас появились признаки отравления, соблюдайте щадящую диету. При наличии аппетита можно прибегнуть к легкой пище (например, к рису). Не рекомендуется употреблять молочные продукты, жирную, жареную пищу, сладости, свежие фрукты и овощи. В аптечку стоит добавить сорбенты (смекта, активированный уголь, полисорб), спазмолитики (но-шпа, тримедат, бускопан)», – отметила доктор.

При отравлении организм теряет не только воду, но и электролиты. Их дефицит приводит к нарушению работы мышц, слабости, головокружению и ухудшению общего самочувствия.

«У детей и пожилых людей обезвоживание развивается особенно быстро. Чтобы снизить риск, важно пить жидкость (воду и крепкий чай) регулярно, небольшими порциями, даже если нет сильной жажды. Также для восполнения жидкости в организме применяют регидратирующие средства (например, регидрон и регидрон био для детей). Регидратационные растворы помогают не только восстановить объем воды, но и компенсировать потерю солей», – объяснила доктор.

Снизить риск пищевого отравления помогут простые меры предосторожности: сырое мясо и морепродукты следует разделывать на отдельных досках, продукты хранить в соответствии с указаниями производителя, строго соблюдать режимы тепловой и холодовой обработки, а также не забывать о правилах личной гигиены. Важно мыть овощи и фрукты под проточной водой, не покупать продукты с видимыми повреждениями и помнить, что салаты долго не хранятся при комнатной температуре.

Ранее врач рассказал, сколько мандаринов можно есть на Новый год. 

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27530713_rnd_7",
    "video_id": "record::ee0319bb-5645-4b8b-a328-81f5e1e21a6d"
}
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+