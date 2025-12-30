Размер шрифта
Никарагуа направила письмо Путину в связи с атакой на резиденцию

Власти Никарагуа выразили солидарность РФ в связи с атакой на резиденцию Путина
Shutterstock

Правительство Никарагуа направило письмо президенту России Владимиру Путину в связи с атакой дронов на его резиденцию. Текст письма публикует никарагуанское цифровое издание El19digital.

«От имени нашего народа и правительства... мы выражаем вам нашу самую решительную солидарность в связи с террористическим актом Украины против жилых объектов президентской резиденции», — говорится в письме.

В нем также указано, что власти Никарагуа признают действия Путина «по обеспечению того, чтобы в результате всех усилий по диалогу и переговорам был достигнут столь необходимый нам мир».

Ранее атаку на резиденцию президента осудили Объединенные Арабские Эмираты.

Во вторник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в ночь на 29 декабря ВСУ при помощи 91 БПЛА дальнего действия пытались атаковать резиденцию Путина в Новгородской области (Валдай). Минобороны РФ рассматривает варианты ответа. Кроме того, Москва намерена скорректировать переговорную позицию. Украинская сторона причастность к атаке отрицает.

Ранее Зеленский заявил, что Россия готовится нанести удар по правительственным зданиям в Киеве.

