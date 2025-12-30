В Венесуэле сообщили об уничтожении почти 40 самолетов наркоторговцев

Армия Венесуэлы в 2025 году уничтожила 39 самолетов наркоторговцев. Об этом сообщил президент республики Николас Мадуро в эфире телеканала Venezolana de Televisión.

«Хочу поздравить наши вооруженные силы, наш территориальный оборонный комплекс и, в особенности, противовоздушную оборону и нашу военную авиацию, потому что вчера (28 декабря) в штате Апуре был сбит 31-й самолет наркоторговцев в этом году», — сказал Мадуро.

В понедельник в штате Амасонас было уничтожено еще восемь самолетов.

По его словам, всего с момента принятия закона о борьбе с наркотрафиком венесуэльская армия уничтожила 430 самолетов наркоторговцев.

С сентября 2025 года администрация президента Дональда Трампа начала серию военных ударов по судам и объектам, которые Вашингтон связывает с венесуэльскими наркокартелями. По состоянию на 30 декабря США провели не менее 30 ударов и планируют провести наземную операцию.

Ранее Гутерриш созвонился с Мадуро и обсудил ситуацию в Венесуэле.