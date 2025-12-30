Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной

В Венесуэле сообщили об уничтожении почти 40 самолетов наркоторговцев

Мадуро: армия Венесуэлы уничтожила в 2025 году 39 самолетов наркоторговцев
Ariana Cubillos/AP

Армия Венесуэлы в 2025 году уничтожила 39 самолетов наркоторговцев. Об этом сообщил президент республики Николас Мадуро в эфире телеканала Venezolana de Televisión.

«Хочу поздравить наши вооруженные силы, наш территориальный оборонный комплекс и, в особенности, противовоздушную оборону и нашу военную авиацию, потому что вчера (28 декабря) в штате Апуре был сбит 31-й самолет наркоторговцев в этом году», — сказал Мадуро.

В понедельник в штате Амасонас было уничтожено еще восемь самолетов.

По его словам, всего с момента принятия закона о борьбе с наркотрафиком венесуэльская армия уничтожила 430 самолетов наркоторговцев.

С сентября 2025 года администрация президента Дональда Трампа начала серию военных ударов по судам и объектам, которые Вашингтон связывает с венесуэльскими наркокартелями. По состоянию на 30 декабря США провели не менее 30 ударов и планируют провести наземную операцию.

Ранее Гутерриш созвонился с Мадуро и обсудил ситуацию в Венесуэле.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27531637_rnd_7",
    "video_id": "record::5af898f8-4fad-4ec0-8dd1-69716d773979"
}
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+