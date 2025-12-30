Лавров заявил, что власти Украины должны получить мандат на переговоры

Лавров: мандат Украины на заключение мира возможен только через выборы

Власти Украины должны получить мандат на заключение мирных договоренностей. Такое мнение высказал в беседе с РИА Новости российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

«Сделать это можно только через выборы, прозрачную и честную избирательную кампанию, в которой будут участвовать все заинтересованные политические силы», — сказал Лавров.

14 декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не стремится удержаться у власти и готов провести выборы при условии обеспечения безопасности.

На прошлой неделе он сообщил, что президентские выборы в стране могут состояться одновременно с референдумом по мирному соглашению.

Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Москва «готова подумать» над обеспечением безопасности на время выборов и об отказе от ударов вглубь украинской территории в день голосования.

Ранее Трамп и Зеленский допустили проведение референдума по пунктам мирного плана.