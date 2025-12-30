Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной
Новости. Общество

Россиянам порекомендовали выйти на работу на следующий день после празднования Нового года

Онищенко: 2 января лучше выйти на работу
Нина Зотина/РИА Новости

Россиянам следует выйти на работу уже 2 января. Об этом РИА Новости заявил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

По его словам, лучше всего 30 декабря уйти во второй половине дня пораньше с работы, встретить Новый год, хорошо выспаться и 2 января снова быть на работе.

Онищенко также подчеркнул, что предпочтительнее отмечать Новый год дома и не уезжать за границу. Так, поездка, к примеру, не даст возможности отдохнуть, а лишь приведет к болезни, после которой придется два месяца восстанавливаться.

26 декабря врач-гастроэнтеролог клиники «Будь здоров» на Сущевском Валу Али Альмасри рассказал, что на утро после празднования Нового года нельзя ходить в баню или сауну, поскольку это может грозить падением в обморок из-за аритмии.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко до этого сказал, что во время празднования Нового года нужно отказаться от алкоголя, не переедать и контролировать артериальное давление. По его словам, это особенно касается тех людей, у которых, помимо высоких цифр артериального давления, есть нарушения ритма.

Ранее россияне рассказали, как хотят встретить Новый год. 

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27531625_rnd_6",
    "video_id": "record::5f3d2938-a0a4-4d9d-8cf7-a4c0137ad6b3"
}
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+