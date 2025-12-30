Россиянам порекомендовали выйти на работу на следующий день после празднования Нового года

Россиянам следует выйти на работу уже 2 января. Об этом РИА Новости заявил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

По его словам, лучше всего 30 декабря уйти во второй половине дня пораньше с работы, встретить Новый год, хорошо выспаться и 2 января снова быть на работе.

Онищенко также подчеркнул, что предпочтительнее отмечать Новый год дома и не уезжать за границу. Так, поездка, к примеру, не даст возможности отдохнуть, а лишь приведет к болезни, после которой придется два месяца восстанавливаться.

26 декабря врач-гастроэнтеролог клиники «Будь здоров» на Сущевском Валу Али Альмасри рассказал, что на утро после празднования Нового года нельзя ходить в баню или сауну, поскольку это может грозить падением в обморок из-за аритмии.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко до этого сказал, что во время празднования Нового года нужно отказаться от алкоголя, не переедать и контролировать артериальное давление. По его словам, это особенно касается тех людей, у которых, помимо высоких цифр артериального давления, есть нарушения ритма.

Ранее россияне рассказали, как хотят встретить Новый год.