Польский политик потребовал снести памятники Бандере на Украине

На Украине должны быть снесены памятники Степану Бандере, заявил польский правый политик Якуб Климас. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

Климас приехал во Львов, где снял обращение на фоне львовского памятника Бандере. Он назвал Бандеру преступником, ответственным за уничтожение поляков в Волынской резне.

Политик отметил, что когда Польша финансово помогает Украине, там стоят памятники этому преступнику. Он подчеркнул, что поляки, если хотят быть честными по отношению к своей истории, не должны позволять такого, а требовать, чтобы на Украине пришел конец «бандеризма».

25 августа президент Польши Кароль Навроцкий предложил законодательно уравнять бандеровскую и фашистскую символики. Эту идею поддержал бывший премьер-министр страны Матеуш Моравецкий. В свою очередь на Украине раскритиковали Навроцкого за попытки запретить символы Бандеры.

Ранее на Украине выпустили банкноты с бандеровским лозунгом.